Quantidade de maconha que chega a MS dobrou nos últimos meses

23 JUN 2020 - 08h:33 Por Loraine França

A quantidade de maconha que chega ao Brasil pela fronteira com o Paraguai, em Ponta Porã, praticamente dobrou nos últimos três meses, período em que tanto o Brasil como os vizinhos enfrentam a pandemia da covid-19. Segundo o superintendente da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul, Cleo Mazotti, de abril a junho, quase 120 toneladas de maconha foram apreendidas no estado, quantidade duas vezes maior do que o mesmo período do ano passado.

