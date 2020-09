PANDEMIA MS Quanto maior município, mais difícil o combate, destaca secretária Josiane Braga, secretária de Saúde, falou sobre a situação de Ladário na pandemia

14 SET 2020 - 11h:00 Por Ingrid Rocha/CBN

Em Mato Grosso do Sul, algumas cidades próximas têm diferenças na incidência da pandemia do novo coronavírus. Um exemplo é Ladário e Corumbá, uma está em 14ª posição e a outra em 10ª no ranking estadual de incidência da doença. Segundo a secretária de Saúde de Ladário, Josiane Braga, quanto maior é o município, mais difícil é para combater o vírus e que ações neste momento são essenciais. Outros municípios como Aquidauna e Anastácio e Jardim e Guia Lopes da Laguna, apesar de serem perto um do outro, apresentam diferenças nos número da doença. Ouça os detalhes na reportagem: