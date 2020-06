SAÚDE Quase 1 milhão de pessoas foram abordadas nas barreiras sanitárias em MS Secretário ressalta que cooperação entre cidades é fundamental para sucesso do trabalho

2 JUN 2020 - 07h:57 Por Marcus Moura/ CBN

As barreiras sanitárias instaladas nas divisas de Mato Grosso do Sul com outros estados resultaram na abordagem de 855 mil pessoas em três meses, em 426 mil veículos. Até o momento, 97 casos suspeitos da COVID-19 foram identificados.

Segundo o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, avalia o número como positivo, principalmente, pela cooperação entre as cidades. “Os números do Mato Grosso do Sul traduzem esse esforço feito pelo Governo do Estado. E os secretários municipais, independente da área ser divisa ou de fronteira, têm apoiado a Secretaria de Estado de Saúde (SES)”.

Dados da CCS/MS (Comissão de Controle Sanitário de Mato Grosso do Sul) dão conta que, até o momento, 732.515 pessoas foram abordadas em 363.397 veículos. A principal porta de entrada de pessoas continua sendo a divisa com o Estado de São Paulo. Três Lagoas e Bataguassu registraram, juntas, 383.818 pessoas que passaram pelas barreiras.

Em Guia Lopes da Laguna, município que tem apresentado elevado número de casos, a barreira sanitária recebeu reforço e foram abordadas 9.230 pessoas. A unidade de Campo Grande, em parceria com a prefeitura, registrou 17.421. E, no Aeroporto Internacional de Campo Grande, 8.866 pessoas e 82 aeronaves foram abordados. (Com assessoria)