BRASÍLIA Quase toda a bancada federal de MS é contrária à criação de imposto Guedes deve propor a desoneração da folha de pagamento para facilitar a votação do tributo

5 AGO 2020 - 06h:05 Por Márcia Paravizzi/Ingrid Rocha

A criação do imposto sobre transações digitais, no mesmo modelo da extinta CPMF, ganha força dentro do governo. O novo imposto teria alíquota de 0,2% para todas as transações digitais. Ouça os detalhes: