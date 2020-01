CULTURA Quatro exposições estão abertas para visitação Temas vão de mundo das fadas a arte digital

13 JAN 2020 - 09h:13 Por Ingrid Rocha/CBN

Em Campo Grande, quatro exposições estão abertas para visitação neste mês de janeiro. No MIS (Museu da Imagem e do Som de Mato Grosso do Sul) tem a "II Mostra de Arte Digital", no espaço Jorapimo a exposição coletiva “Espelho das Artes Plástias”, no Centro Cultural José Octávio Guizzo tem “Exposição Magnética” e no Marco a “3ª Temporada de Exposições”. Ouça os detalhes: