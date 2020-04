EFEITO CORONA Quatro municípios de MS estão acima da taxa de isolamento Bela Vista, Alcinópolis, Jateí e Ladário superaram o índice de 60%

23 ABR 2020 - 11h:42 Por Ingrid Rocha/CBN

O Governo do Estado divulgou nesta quinta-feira (23), que quatro municípios de Mato Grosso do Sul conseguiram superar o índice de isolamento do governo. Bela Vista e Alcinópolis tem a taxa de 69,1% de isolamento, Jateí é de 68% e de Ladário 60,1%. A taxa do Governo do Estado é de 60%. Ouça os detalhes: