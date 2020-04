POLÍTICA Quatro secretários entram na disputa para vereador da capital PSD ainda conseguiu catalisar outros três parlamentares na janela partidária

1 ABR 2020 - 17h:09 Por Gabi Couto - CBN

Apesar do assunto do momento ser o novo coronavírus, a eleição municipal deste ano entra em destaque nesta semana com o fim de alguns prazos importantes para quem vai disputar uma vaga nas urnas em outubro. Sexta-feira (03), por exemplo, é o último dia da janela partidária para quem tem mandato mudar de legenda sem sofrer sanções da Justiça Eleitoral e no sábado (04) encerra o prazo para quem possui cargos públicos deixar as funções para disputar o pleito. Por isso, a repórter Gabi Couto traz os detalhes das mudanças que a gestão de Marquinhos Trad vai sofrer nos próximos dias.