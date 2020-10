SAÚDE Quatro vacinas contra covid-19 serão testadas em MS Informação foi divulgada pelo secretário de Saúde, Geraldo Resende

8 OUT 2020 - 09h:59 Por Ingrid Rocha/CBN

Mato Grosso do Sul vai participar dos testes de quatro vacinas contra a covid-19, segundo o secretário Estadual de Saúde, Geraldo Resende. Uma delas é a coronavac, do laboratório Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. O cadastro dos voluntários tem início em 9 dias. De acordo com Resende, de 800 a mil voluntários devem participar do teste desta vacina. Os voluntários serão especialmente profissionais da saúde ou segurança pública, com idades entre 18 e 59 anos.

A outra vacina é a Janssen-Cilag. O secretário explicou que todo o protocolo de cooperação foi assinado por ele e pelos pesquisadores Rivaldo Venâncio e Ana Lúcia Lyrio, que conduzem o estudo da vacina O cadastro para voluntários abre em 14 dias e serão dois mil voluntários. A outra vacina começa a ser testada no dia 19 de outubro e a outra em janeiro de 2021, como explica o secretário de Saúde: