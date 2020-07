VIAGEM DE SABORES Que tal o molho Teriyaki Teriyaki é um método japonês de cozinhar, onde o peixe ou a carne são marinados em uma mescla de molho de soja e saquê

30 JUL 2020 - 12h:30 Por Paulo Machado/Isabelly Melo

Teriyaki é um método japonês de cozinhar. Onde o peixe ou a carne são marinados em uma mescla de molho de soja e saquê, a tradicional bebida nipônica derivada do arroz fermentado. Depois, estas proteínas são grelhadas ou fritas.

Mas no caso o nome teriyaki é também usado para aquele molho que parece um caramelo agridoce e tem um gosto cárnico e que dá uma embelezada em pratos da cozinha oriental, por seu brilho, resultado final do açúcar que submetido ao fogo vira caramelo.

Gosto muito de usar este molho pra dar um toque numa posta de atum ou de salmão grelhado ou ainda numas costeletas de porco, peito de frango ou pra dar aquele brilho e sabor no hamburger. Vamos a receita que aprendi no site panelaterapia.com:

Ingredientes

4 colheres (sopa) de açúcar

1 colher (chá) de gengibre ralado

2 colheres (sopa) de vinagre branco

4 colheres (sopa) de saquê culinário

1/2 xíc. (chá) de shoyu (molho de soja)

Misture todos os ingredientes e leve ao fogo baixo até ferver, reduzir e engrossar, cuidado para não ferver demais e virar caramelo, lembre-se que ele engrossa muito ao esfriar. Se você não tiver o saquê, pode fazer sem ele que também fica bom.

Legal né? Então apure os sentidos e bom apetite. E se quiser ver a foto do hamburger com molho teriyaki da Hamburgueria barcelonesa Bacoa, vai lá no meu Instagram: @chefpaulomachado ou @foodsafaris. Até mais!