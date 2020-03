URGÊNCIA Queda de 50% nas doações faz Hemosul convocar doadores com urgência O Hemosul precisa de sangue O- e O+ com urgência

12 MAR 2020 - 12h:53 Por Isabelly Melo

Nesta quinta-feira (12) o Hemocentro Coordenador de Mato Grosso do Sul (Hemosul) entrou em estado de emergência para os tipos sanguíneos: O positivo e O negativo. Conforme a instituição, nos últimos dias houve queda de 50% nas doações de sangue, o que consequentemente acende o alerta vermelho, pois o Hemosul é responsável pelo abastecimento de hospitais públicos e privados do Estado.

Na Capital o Hemosul funciona de segunda a sexta-feira das 7h às 17h, e aos sábados, das 7h às 12h. O endereço é Avenida Fernando Corrêa da Costa, n° 1304, centro de Campo Grande. Para quem mora no interior do Estado e quer doar ou buscar informações para se tornar um doador, basta procurar a unidade de coleta mais próxima. Há unidades do Hemosul em Dourados, Ponta Porã, Três Lagoas ou Paranaíba. Os endereços e horários de funcionamento podem ser conferidos aqui.

Para doar sangue ou se tornar um doador é necessário ter em mãos documento oficial com foto, estar bem alimentado, ter mais de 55 quilos, e ter idade entre 16 e 69 anos. Doadores que tenham entre 16 e 17 anos, precisam estar acompanhados dos pais ou responsável legal. Mais informações sobre a doação de sangue podem ser conferidas no site do Hemosul.

*Informações assecom Hemosul