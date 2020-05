AGRONEGÓCIO Queda de temperatura pode prejudicar lavouras de milho em MS Segundo o CEMTEC, a temperatura mínima pode chegar a 7°C nesta quinta-feira

7 MAI 2020 - 12h:57 Por Giovanna Dauzacker/CBN CG

Segundo informações do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (CEMTEC), as temperaturas podem cair no Estado. A previsão para esta quinta-feira é de mínima de 7°C e máxima de 25°C, o que preocupa os produtores de milho, já que, de acordo com o presidente da Aprosoja MS, André Dobashi, grande parte do cereal nas lavouras está em fase de polinização.

