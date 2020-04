EFEITO CORONA Queda do consumo de roupas afeta mercado do algodão Suspensão dos contratos de algumas indústrias e queda da bolsa de Nova York também preocupam cotonicultores

1 ABR 2020 - 14h:13 Por Giovanna Dauzacker/CBN

A redução das compras de roupas, consequência do baixo consumo em razão das medidas de fechamento do comércio, como forma de prevenção contra o novo coronavírus, a suspensão dos contratos em algumas indústrias e a queda da bolsa de Nova York afetaram o mercado do algodão.

Segundo o presidente da Associação Sul-mato-grossense dos Produtores de Algodão (Ampasul), Walter Schlatter, a situação atual pode impactar numa redução de área na produção 2020/21 da pluma.

Saiba mais: