EFEITO CORONA Queda na temperatura preocupa devido aumento de outros vírus SES confirmou 20 novos casos no Estado e se preocupa com Brasilândia e Guia Lopes da Laguna

9 MAI 2020 - 11h:40 Por Gabi Couto/CBN/Assessoria de Imprensa

Com vinte novos exames positivos para coronavírus (Covid-19), o número de casos confirmados da doença no Estado chega a 346. A Secretaria de Estado de Saúde (SES) monitora outros 71 casos suspeitos. As informações estão no boletim epidemiológico divulgado neste sábado (07.05) em coletiva de imprensa online com autoridades do Governo do Estado.

Dos 346 casos confirmados, 114 estão em isolamento domiciliar, 200 estão sem sintomas e já estão recuperados. 21 estão internados, sendo 15 em hospitais públicos e nove em hospitais privados. Dois pacientes internados são procedentes de fora do Estado e um é de fora do País. Foram registrados onze óbitos.

Das 1.565 amostras coletadas no Drive Thru Covid-19 em Campo Grande, 1.530 deram negativo e 35 deram positivo. Das 117 amostras coletadas no Drive Thru Covid-19 em Dourados, quatro deram positivas e 113 foram descartadas. Das 67 amostras coletadas no Drive Thru Covid-19 em Três lagoas, 60 deram negativo e sete positivo.

Desde o dia 25 de janeiro foram registradas 3.631 notificações de casos suspeitos da coronavírus em Mato Grosso do Sul. Destes, 3.193 foram descartados após os exames darem negativo para Covid-19 e 21 foram excluídos por não se encaixarem na definição de caso suspeito do Ministério da Saúde.

Os 71 casos suspeitos em investigação tiveram as amostras encaminhadas para o Lacen/MS, onde será feito o exame para nove tipos de vírus respiratórios, incluindo influenza e Coronavírus. O Lacen/MS realiza os exames para Covid-19 em Mato Grosso do Sul. Os resultados ficam prontos entre 24h a 72 horas, após o recebimento das amostras.

A Secretaria de Estado de Saúde publica o boletim epidemiológico referente às notificações de casos suspeitos de coronavírus (Covid-19) diariamente. As informações divulgadas pela Secretaria são os dados oficiais consolidados do Estado que são repassados ao Ministério da Saúde.