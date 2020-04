EFEITO CORONA Queda no faturamento mensal atinge 86% das empresas em MS Efeitos negativos da pandemia do novo coronavírus fizeram 5% fecharem as portas

14 ABR 2020 - 17h:32 Por Marcus Moura/CBN

Pesquisa realizada pelo Sebrae ouviu mais de 80 empresários sul-mato-grossenses - Reprodução/Agência Brasil O faturamento mensal de 86,2% das empresas do Estado caiu, segundo pesquisa realizada pelo Sebrae Nacional com 87 empresários sul-mato-grossenses. Deste total 48,3% precisaram interromper as atividades em algum momento e 5,4% fecharam as portas. Mais detalhes no boletim abaixo:

