MEIO AMBIENTE Queimadas no Pantanal já destruíram mais de 250 mil hectares Incêndio é o pior dos últimos 20 anos e período de seca dever ser mais grave

28 ABR 2020 - 14h:07 Por Marcus Moura/CBN

Além de combater a disseminação do novo coronavírus, Mato Grosso do Sul também está lutando contra o fogo no pantanal. A destruição já é a pior dos últimos 20 anos e os impactos a fauna e a flora são gravíssimos. Como o calendário do fogo começou mais cedo, a situação durante a seca será mais grave. Confira: