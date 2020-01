RETROSPECTIVA 2019 Quem fez sucesso no ano que passou e o que esperar em 2020 Paulo Cruz e convidados falam sobre as novidades do mundo automotivo

4 JAN 2020 - 09h:48 Por Gabi Couto/CBN

Leandro Gameiro, João Fusquine e Paulo Cruz - Luis Vilela/CBN O ano que passou foi bastante intenso para a indústria automotiva, com dezenas de lançamentos que agitaram as vendas no Brasil.

Paulo Cruz, Leandro Gameiro e João Fusquine destacam os mais vendidos de 2019 e o que esperar do ano que está apenas começando. 2020 trará novos SUV's , picapes e compactos que chegarão recheados de muita tecnologia.

