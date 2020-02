DIA MUNDIAL Rádio mostra força e evolui com a tecnologia Sistema de Rádio se adaptou às mudanças e se apoiou nas redes sociais para conquistar público

13 FEV 2020 - 13h:40 Por Ginez Cesar/CBN

No dia Mundial do Rádio, comemorado dia 13 de fevereiro, a reflexão sobre a importância desse meio de comunicação ganha espaço entre teóricos e apaixonados. É fato e notório que o rádio soube se reinventar ao longo do tempo. A tecnologia e as redes sociais chegaram recentemente e o que poderia ser uma ameaça por espaço entre mídias acabou se tornando aliadas na evolução do rádio. O radialista João Bosco de Medeiros é um dos pioneiros em Mato Grosso do Sul que ainda está na ativa. Com 55 anos de profissão falou sobre a paixão pela rádio. Confira: