CBN MOTORS Ranger elétrica e 40 anos do Gol Engenheiro de MS instala motor elétrico em uma uma picape Ford Ranger

9 MAI 2020 - 10h:03 Por Gabi Couto / CBN

Apaixonado pela picape Ford Ranger, Henderson Martins, engenheiro elétrico de Campo Grande, instalou um motor elétrico em uma de suas picape. O resultado é um veículo com o mesmo desempenho da versão com motor a gasolina, muito econômico e que não emite poluentes pelo escapa,ento. Conheça a história desse verdadeiro "professor pardal do mundo automotivo".

Veja também o entrevisca com Gustavo Carvalho, dono de um Volkswagen Gol 1986, falando dos 40 anos desse emblemático veículo.