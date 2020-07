CBN MOTORS Ranger elétrica, Ford Bronco e Ford Territory na pauta Conversamos com o engenheiro que fez uma picape Ranger elétrica em Campo Grande

11 JUL 2020 - 08h:36 Por Paulo Cruz/Ingrid Rocha

Paulo Cruz e Leandro Gameiro recebem o engenheiro que criou a primeira picape Ranger elétrica do Brasil e comentam quais os desafios para o futuro dos carros elétricos no Brasil. Guilherme Maia do BF///MS comenta os lançamentos do novo Land Rover Defender, Ford Bronco e Territory. Confira o programa: