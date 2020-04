CBN MOTORS Ranger Storm e mais novidades do mundo automotivo Paulo Cruz e Leandro Gameiro destacam as novidades do mundo automobilístico, e explicam os impactos do coronavírus no setor

11 ABR 2020 - 11h:07 Por Paulo Cruz/Isabelly Melo

Paulo Cruz e Leandro Gameiro destacam as novidades do mundo automobilístico, e explicam os impactos do coronavírus no setor - Isabelly Melo Veja no papo deste programa a chegada da picape Ford Ranger Storm, que é equipada com motor 3.2 de 200 cv, cambio automático e tração 4x4. Saiba também como está o funcionamento das concessionárias em Mato Grosso do Sul e as boas oportunidades de compra que estão surgindo em meio a pandemia. Confira:

Deixe seu Comentário