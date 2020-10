ECONOMIA Reabertura do comércio da fronteira atrai mais de 5 mil pessoas Além das grandes lojas, cerca de 300 empresas voltaram a funcionar na segunda-feira

7 OUT 2020 - 14h:53 Por Marcus Moura/CBN

A reabertura do comércio em Pedro Juan Caballero, na divisa com Ponta Porã, atraiu mais de 5 mil pessoas, segundo dados do Shopping China Importados. Além do estabelecimento, mais 300 empresas voltaram a funcionar presencialmente na segunda-feira (05). Confira: