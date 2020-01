CAMPANHA SALARIAL Reajuste e benefícios para trabalhadores da construção civil serão debatidos hoje A data-base da categoria é o mê de março e primeira rodada de negociação não foi marcada

31 JAN 2020 - 12h:36 Por Gabi Couto / CBN / Assessoria de Imprensa

Nesta sexta-feira, (31), o Sintracom - Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil de Campo Grande - realiza uma Assembleia Geral com os trabalhadores para elaborar a pauta de reivindicações da Campanha Salarial 2020.

A data-base da categoria é o mê de março, e o sindicato quer o mais rápido possível fechar o acordo para favorecer cerca de 25 mil trabalhadores da capital. A Assembleia será a partir das 17h na sede do Sindicato que fica na Rua Maracaju, 878 no centro de Campo Grande.

Na mesma toada, o Sinticop - Sindicato dos Trabalhadores na Construção Pesada de MS realiza Assembleia no domingo, (02), na sede do Sindicato na Rua Vicente Solari, 67 na Vila Bandeirante. A Assembleia começa às 11h. O Sinticop representa cerca de 10 mil trabalhadores no estado que atuam em obras de infraestrutura.

Nas duas Assembleias, os Sindicatos vão definir o índice de reajuste e a manutenção de benefícios existentes.