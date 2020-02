ECONOMIA Reajuste no preço da gasolina impacta de alimentação a remédios Economista da Fecomércio explica como o grupo de transportes influência outros setores da economia

24 FEV 2020 - 11h:39 Por Marcus Moura/ CBN

O reajuste do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) da gasolina de 25% para 35%, além de provocar a alta no preço do combustível, vai impactar também o valor dos alimentos e remédios. Segundo a economista da Fecomércio (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Mato Grosso do Sul), Daniela Dias, o grupo de transportes, do qual a gasolina faz parte, tem a maior influência na inflação.