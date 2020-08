VIVA CASA CBN Realidade aumentada usada como ferramenta da construção Augin é aplicativo que integra projetos e reproduz em 3D no ambiente auxilia profissionais

15 AGO 2020 - 10h:30 Por Luciane Mamoré/Isabelly Melo

O aplicativo Augin, desenvolvido por uma empresa gaúcha, foi lançada a 16 meses no Brasil e já está em uso em 165 países. Utilizando a tecnologia de realidade aumentada os desenvolvedores elaboraram um aplicativo que integra as principais plataformas da construção e podem reproduzir na obra como se já estivesse construído. Tudo pode ser acessado pelo celular ou tablet.

No Viva Casa deste sábado, 15 de agosto, a jornalista Luciane Mamoré conversou com o executivo da Augin, Juan Carlos Germano sobre como surgiu a ideia do aplicativo, quais os usos que ele se propõe e os principais avanços que pode oferecer na prática na obra.