ECONOMIA Reativação de processadora de leite vai gerar empregos em Mundo Novo Com mais de R$ 100 mil investidos pelo Estado e pela Prefeitura da cidade, cadeia leiteira ganha novos horizontes

25 JUN 2020 - 15h:12 Por Marcus Moura/ CBN

A unidade processadora de leite da Asproleite de Mundo Novo será reativada nas próximas semanas através de investimentos do Governo do Estado e da Prefeitura da cidade. Cerca de R$ 100 mil reais serão repassados para a compra de equipamentos novos como pasteurizadores, empacotadoras e iogurteiras.

A verda estadual (R$ 82,1 mil) é proveniente do Fadefe (Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Equilíbrio Fiscal do Estado). A prefeitura de Mundo Novo entrará com R$ 23,7 mil. Para o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, a reativação vai gerar empregos impulsionando a cadeia leiteira de MS. “O convênio com a prefeitura nos permite apoiar a associação dos produtores de leite de Mundo Novo, que agora vai produzir leite pasteurizado, barriga mole e derivados. Esse é um dos focos da Semagro. Por meio da assistência técnica da Agraer temos atuado no fortalecimento da bacia leiteira do Estado para elevar a produção e estruturar as agroindústrias”.

No segundo semestre de 2020, o Governo do Estado inaugura a Central de Comercialização de produtos da agricultura familiar de Mundo Novo. A obra da unidade já foi concluída, recebeu R$ 300 mil do Fadefe e foi viabilizada pela Semagro com o apoio dos deputados federais Vander Loubet e Zeca do PT, por meio de emenda parlamentar. Na central construída na praça Oscar Zandavalli, centro da cidade, serão comercializados hortifrútis, pães, leites e derivados, peixes e produtos artesanais.

O projeto da Semagro prevê a instalação de 10 centrais de comercialização, nos municípios de Sonora, Anastácio, Amambai, Terenos, Rio Brilhante, Aparecida do Taboado, Três Lagoas, Batayporã, Mundo Novo e Aral Moreira. (Com assessoria)