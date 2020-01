OBRAS Recapeamento na Antônio Maria Coelho voltou após a chuva Novas licitações para repavimentação devem sair em breve

11 JAN 2020 - 15h:00 Por Thais Cintra/CBN

A Prefeitura de Campo Grande voltou a realizar os trabalhos de recapeamento, nos trechos onde a concessionária vai substituir a rede de água com encanamento de cimento amianto por material de PVC. O serviço está sendo executado no trecho entre as avenidas América e Noroeste , região da Vila Planalto. Estão previstos 800 metros de recapeamento, desde o ponto de partida da via, que termina na Avenida América e vai até a ponte sobre o Córrego Segredo, na Avenida Ernesto Geisel. A Prefeitura também garantiu quase R$ 40 milhões de recursos federais para mais 55 km de recapeamento, incluindo o prolongamento da Avenida Duque de Caxias, do aeroporto até a entrada do núcleo industrial do Indubrasil. Confira o cronograma das obras no link abaixo.