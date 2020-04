EFEITO CORONA Receita se adequa pra atender demandas Receita Federal fez mutirão pra regularizar CPFs para saque emergencial

20 ABR 2020 - 15h:23 Por Ginez Cesar/CBN

Cerca de 13,6 milhões de contribuintes que estavam com o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) em situação irregular poderão requerer o auxílio emergencial de R$ 600 (R$ 1,2 mil para mães solteiras) a partir desta segunda-feira (20). Um mutirão da Receita Federal e do Ministério da Cidadania levou à regularização dos documentos desse contingente. Esse foi um dos assuntos da entrevista com o delegado da Receita Federal em Campo Grande, Edson Ishikawa. O delegado também falou sobre os prazos e regras para a declaração do Imposto de renda. Confira a entrevista: