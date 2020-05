CBN CAMPO GRANDE Recuperação judicial vira ferramenta anti-crise Especialista afirma que diversas empresas têm se utilizado da Recuperação Judicial para postergar pagamento de dívidas

19 MAI 2020 - 11h:59 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra

Com as dificuldades econômicas provocadas pela pandemia do novo coronavírus um tendência e que muitas empresas devem usar as prerrogativas da recuperação judicial para evitar pedidos de falência dos credores. As ações desta natureza já começam a chamar atenção de instituições de crédito e entidades. Segundo Rachel Magrini, advogada, especialista em contratos e direito do agronegócio muitos credores desconhecem o procedimento e acreditam que a dívida não será paga e não há solução. Em Campo Grande há 17 empresas em recuperação judicial, atualmente. No Estado são 53.

Outro ponto abordado por Rachel é o fato de que empresas no setor do agronegócio, tido como estável na balança comercial, tem usado do recurso. Segundo ela, uma mudança recente na legislação permite que produtores rurais, desde que cadastrados na Junta Comercial, tenham as mesmas possibilidades de pedir uma recuperação judicial e ajustar as operações com o apoio e acompanhamento dos credores. Confira a entrevista: