POLÍTICA Recursos foram a pauta da reunião entre deputados e governador ALEMS vai receber mais R$ 6 milhões das emendas parlamentares atrasadas

6 MAI 2020 - 18h:44 Por Gabi Couto / CBN

Os Fundos do Poder Judiciário são cogitados pelo governo do Estado como uma alternativa para conseguir pagar o salário dos servidores públicos dos próximos meses. Os deputados estaduais devem receber esse projeto nos próximos dias e aguardam o texto do Executivo para tramitar na Assembleia Legislativa.