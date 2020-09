POLÍTICA Rede confirma aliança com PSD para reeleição de Trad Chapa proporcional vai ser incompleta, com 32 pré-candidatos a vereadores

17 SET 2020 - 15h:37 Por Gabi Couto/CBN/Assessoria de Imprensa

Em convenção na noite de quarta-feira, 16, a Rede Sustentabilidade definiu que 32 pré-candidatos estão aprovados para disputar vagas para vereador nas eleições deste ano, em Campo Grande. São 10 mulheres e 22 homens que colocaram seus nomes à disposição.

O partido não terá candidatos na disputa de cargos de majoritária na Capital e também homologou apoio à reeleição do atual prefeito, Marquinhos Trad (PSD). A porta-voz municipal da Rede, Tatiana Ujacow, explica que a sigla tem um projeto político de curto, médio e longo prazo e que o atual é de fortalecimento com representantes nos legislativos municipais. ‘Nosso objetivo é fazer de dois a três vereadores em Campo Grande’, destaca.

Sobre a Rede não ter candidato em cargos de majoritária e apoio à reeleição, Tatiana Ujacow explica que desde o início do processo eleitoral não havia esta intenção e que foi apresentada uma carta de adesão ao candidato, com o conteúdo programático de gestão defendido pela Rede agora incorporado ao programa de governo municipal do PSD. ‘O diálogo foi construído dentro do nosso partido. Nada acontece de maneira impositiva. Torcemos para que esta campanha seja limpa e propositiva’, frisa a porta-voz.

Tacius Fernandes, um dos membros nacionais da Rede e que veio para o Estado coordenar as eleições do partido deste ano, destacou que a sigla tem um projeto de cidade e estado e que não busca o poder por poder, mas por ser uma forma de contribuir de tratar a política com verdade e vivência constante.

Presente na convenção da Rede, o candidato à reeleição destacou a importância de receber o apoio da sigla. ‘São forças políticas que entendem que o momento é de união, humildade, com técnicos corretos e decentes’, disse.

A Rede

Atualmente a Rede tem um vereador na Câmara de Campo Grande, que é Eduardo Romero. Nacionalmente a sigla tem os senadores Randolfe Rodrigues e Fabiano Contarato. Tem também a primeira indígena eleita deputada federal da história, Joênia Wapichana.

Este ano, o partido vai disputar eleições nas cidades de Campo Grande, Ribas do Rio Pardo, Nioaque, Coxim, Sidrolândia, Terenos. ‘A Rede cresceu muito desde a primeira eleição que participou em 2016. Em Campo Grande tivemos 6 candidatos e hoje temos 32 só na Capital. Também conseguimos ampliar o partido para o interior do Estado e este ano teremos bons resultados nas urnas’, frisa Jean Fernandes, porta-voz estadual da Rede.