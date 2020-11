INFORME PUBLICITÁRIO Rede de lojas de tintas possibilita pequenas reformas com preços imbatíveis durante a pandemia Ofertas duram o mês todo, com preços imbatíveis e ofertas arrasadoras, e o melhor, com frete grátis

11 NOV 2020 - 10h:14 Por Redação

Ofertas duram o mês todo, com preços imbatíveis e ofertas arrasadoras, e o melhor, com frete grátis - Foto: Divulgação Passar muito tempo em casa durante a quarentena incentivou muita gente a começar projetos, pequenas reformas ou até mesmo mudanças na decoração. Sabe quando aquela parede começa a ficar sem graça e você sente falta de um cantinho com a sua cara?! Pois bem, a casa além de ser aquele lugar aconchegante, se transformou em local de trabalho. De acordo com uma pesquisa da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) em parceria com a Konduto, houve um aumento de 23,61% no número de vendas online de móveis e itens de decoração de março a abril, o que também proporcionou destaque para as reformas que envolveram uma mudança maior nos espaços, com o serviço em lojas especializadas em tintas. E pensando em dar uma mão para quem está nesse mood de home office, a Casa das Cores lançou uma campanha intitulada de “A Cor da Economia”. São ofertas que duram o mês todo, com preços imbatíveis e ofertas arrasadoras, e o melhor, com frete grátis. Aqui vão algumas ofertas que você irá encontrar: Látex Acrílico Velumais, a lata com 18L por R$189,90; massa PVA Velutex, caixa de 20kg só R$29,90 e tem Grafiato e Textura Velutex, caixa 20kg por R$59,90. Mesmo que você deseja mudar o revestimento de uma simples parede ou inserir uma cor em sua nova rotina, a Casa das Cores é o seu lugar! Procure uma Casa das Cores perto de você e aproveite, são seis lojas em Campo Grande e uma em Três Lagoas. Quer saber mais? Acompanhe a Casa das Cores nas redes sociais @casadascoresms

