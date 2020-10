EDUCAÇÃO Rede estadual de ensino não retomará atividades presenciais neste ano, diz Azambuja Segundo governador, momento ainda não é seguro para que alunos e professores retomem a rotina

5 OUT 2020 - 16h:09 Por Marcus Moura/CBN

A rede pública estadual de ensino não retomará mais as atividades presenciais neste ano devido a pandemia da COVI-19. A declaração é do governador Reinaldo Azambuja e foi anunciada há pouco numa live da página oficial do Governo do Estado em rede social. Para as equipes de saúde consultadas pelas autoridades sanitárias, ainda não é seguro retomar as atividades.

“A pandemia ainda não passou e nós temos provas concretas sobre isso. Podemos ver na Europa e nos Estados Unidos novas ondas de contaminações. Nós sabemos que a melhor arma que nós temos em mãos é o distanciamento social. Todas as nossas ações nos pautamos pela ciência, ouvimos a turma do programa Prosseguir, ouvimos o Comitê das Operações Especiais e eles disseram que nós não deveríamos retomar as aulas neste ano”, disse o governador.

Ainda de acordo com Azambuja, um decreto com as novas regras será publicado amanhã. “Nós vamos permanecer com as aulas pelos meios digitais. As escolas estarão abertas para tirar dúvidas com toda esquipe técnica, para reforço escolar, para plantão. É muito risco colocar os alunos e trabalhadores da educação dentro das escolas. A saúde fez um documento elencando os motivos para não voltar as aulas presenciais. Teve alguns estados que abriram, mas depois tiveram que suspender as aulas por terem registrado contaminações”, completou.

O governador ainda disse que as prefeituras serão orientadas também a não retornar com as atividades presenciais neste ano.