SAÚDE Rede Feminina de combate ao Câncer traz atividades em alusão ao mês da Mulher Os atendimentos serão realizados até a próxima sexta-feira (13)

11 MAR 2020 - 13h:07 Por Thais Cintra/CBN - Assessoria do HCAA

Voluntárias da Rede Feminina de Combate ao Câncer (RFCC/MS), realizarão diversas atividades para acompanhantes e pacientes que fazem tratamento no Hospital de Câncer de Campo Grande- Alfredo Abrão (HCAA). Tradicionalmente vestidas de cor-de-rosa, cor mundial do voluntariado, este time da solidariedade preparou com muito carinho uma semana com muitas atrações. A presidente da rede, Magda Alves, explica como são feitos os atendimentos. Confira mais informações no link abaixo: