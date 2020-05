ENSINO NA PANDEMIA Rede Nota 10 mantém projetos de expansão e aposta na empatia Empresa afirma que continua com planos de crescimento e que na pandemia é preciso entender pais e alunos

28 MAI 2020 - 11h:35 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra

Uma das redes de ensino de maior destaque em Mato Grosso do Sul, a Rede Nota 10, está enfrentando os desafios da pandemia do novo coronavírus com fé, empatia e esperança. As palavras são do diretor executivo do grupo em Campo Grande, José Afonso Oliveira. Segundo ele, as escolas precisam se esforçar, ainda mais, para enteder os pais e os alunos nesse momento e vice-versa. Em entrevista ao Cenário CBN 2020 nesta quinta-feira (28), José Afonso fez uma avaliação dos desafios da educação no atual momento, já que as aulas presenciais estão suspensas desde março. "É um setor que faz parte da vida de todo mundo", destacou.

Apesar dos impactos econômicos, Afonso afirma que os planos de expansão de rede estão mantidos. Hoje a rede Nota 10 tem 4.000 alunos nas unidades de Campo Grande, Dourados e Maracaju. "Nossa meta é chegar a 10 mil alunos no Estado", pontuou. Otimista, o diretor do grupo afirmou que o segmento da educação está construindo um plano de biossegurança para retomar aulas, mas que ainda não possível definir uma data. Confira a entrevista da íntegra.