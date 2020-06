ARRAIÁ DA EDUCAÇÃO Rede Nota 10 promove festa junina online neste sábado Rede de escolas usou a criatividade e a tecnologia para integrar alunos e ajudar entidades

26 JUN 2020 - 13h:10 Por Redação/CBN

O distanciamento social não vai impedir a realização das festas juninas, pelo menos na Rede Nota 10 de Ensino. “Em função da atual pandemia e da suspensão das aulas, este ano a nossa tradicional festa junina, o Arraial Nota 10, vai ser realizado totalmente online”, explica o diretor Higor Tosta.

"A programação vai atender aos alunos de todas as idades das unidades de Mato Grosso do Sul e será uma grande festa solidária que tem dois objetivos: integrar alunos, professores e familiares e também angariar recursos para entidades beneficentes de Campo Grande, Dourados e Maracaju - municípios em que ficam as escolas”, esclarece Tosta, que participou de entrevista à Rádio CBN nesta sexta-feira (26).

Na prática a festa será um live que terá seis horas de duração, das 16h às 22h, no dia 27 de junho. A central de transmissão será o Nota 10 unidade Feliz Idade. Durante a LIVE, quem estiver online poderá conferir: interação entre apresentadores e público, divulgação de vencedores dos concursos, DJ com músicas típicas, quadrilhas online, apresentações musicais com professores, reprodução de vídeos e fotos enviadas na hora pelos alunos e divulgação das instituições sociais participantes.

Como toda festa que ser preze, tem que ter comida boa e durante o Arraial on-line do Nota 10 serão divulgados serviços de delivery parceiros da festa. Parte dos recursos arrecadados com as vendas serão doados para: AACC/MS, Instituto Amigos do Coração, Casa da Criança Peniel e Atos de Amor - em Campo Grande; Pestalozzi - em Dourados; APAE - em Maracaju. Confira a entrevista.