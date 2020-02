POLÍTICA Rede Sustentabilidade se reúne para planejar eleições Conferência Estadual do partido será nesta terça-feira, à noite, na Câmara

17 FEV 2020 - 15h:44 Por Gabi Couto/CBN/Assessoria de Imprensa

Nesta terça-feira (18), às 19h, no plenário da Câmara Municipal de Campo Grande, a Rede Sustentabilidade vai realizar a Conferência Estadual do partido. Na pauta, além dos informes internos e eleição dos delegados para a conferência nacional que acontece em maio, o foco é a análise de conjuntura para as eleições municipais deste ano.

A coordenação estadual da Rede destaca que a sigla vai ter candidatos em vários municípios do Estado. Há intenções de candidaturas ao executivo e também aumentar a representatividade nos legislativos municipais. O partido se organiza para ter candidatos em todas as cidades onde há diretórios constituídos. ‘Vamos ter candidatos a vereador em todas as cidades onde estamos constituídos e em algumas delas teremos candidatos a prefeito e em outras já fomos sondados para apresentar nomes para vice. Estamos analisando tudo com muito cuidado’, destaca Tatiana Ujacow, porta-voz estadual da Rede.

Campo Grande deve ser o município com maior número de candidatos a vereador. Por enquanto 26 filiados já manifestaram interesse em colocar o nome à disposição para disputar vaga na Câmara. Quanto ao executivo na Capital a estratégia eleitoral 2020 está em estudo, mas não descartada a hipótese de candidatura própria. Atualmente a Rede tem Eduardo Romero vereador por Campo Grande.

‘Temos excelentes pessoas com intenção de compor na política partidária aquilo que elas vivenciam e aquilo que elas têm para contribuir em políticas públicas coletivas’, destaca Alexandre Souto, porta-voz municipal da Rede em Campo Grande.

Atualmente a Rede tem filiados em 16 cidades do Estado. Ribas do Rio Pardo é o mais novo município a compor os quadros do partido e está mantendo uma intensa agenda de filiações, tanto de interessados em disputar as eleições quanto para fortalecer a sigla.

Em nível nacional a Rede tem os senadores Randolfe Rodrigues (AP), Flavio Arns (PR) e Fabiano Contarato (ES). Na Câmara Federal a REDE tem Joenia Wapichana (RR), forte liderança indígena no País. Em Campo Grande, o vereador Eduardo Romero é filiado desde 2015, quando TSE reconheceu a REDE como partido político.

Rede foi reconhecida como agremiação política em 22 de setembro de 2015, que em nível nacional tem expoentes políticos como a ex-senadora e ex-ministra do meio ambiente Marina Silva e a ex-senadora Heloísa Helena.