SAúDE Redes sociais aproximam famílias durante a quarentena Para seguir respeitando o isolamento, psicóloga recomenda que familiares utilizem as redes socias e ligações para manter os laços familiares

9 ABR 2020 - 14h:57 Por Isabelly Melo

Em meio a solidão que a quarentena pode acabar gerando, as redes sociais cumprem um papel muito importante se usadas com responsabilidade e consciência; o de aproximar quem está fisicamente longe.

Com o isolamento, instaurado para evitar a disseminação do novo coronavírus, a ideia de longe se reconfigurou, agora morar no mesmo bairro ou na mesma cidade já não garante mais o contato físico frequente, como um abraço, beijos, aperto de mão, e tantos outros gestos que demonstram os sentimentos.

E nesse período os vovôs e vovós, que precisam de cuidado redobrado, podem sentir que estão abandonados ou ignorados, por este motivo é importante manter os lações familiares, contando com a ajuda da internet. Ouça a reportagem completa: