MERCADO DE TRABALHO Redução de jornada e salário: confira principais mudanças MP permite às empresas suspenderem contratos ou reduzir jornadas e salários de funcionários até o fim do ano

9 JUL 2020 - 12h:20 Por Redação/CBN

A Medida Provisória 936, que permite às empresas suspender contratos ou reduzir jornadas e salários de funcionários até o fim do ano, originalmente, previa que o contrato de trabalho pode ser suspenso por até 60 dias, fracionados no máximo em dois períodos de 30. Já a redução salarial não pode passar de 90 dias no total.

A medida passou por reformulações e foi sancionada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido). Em entrevista à rádio CBN nesta quinta-feira, o advogado Gabriel Haddad destacou as principais alterações da proposta.