NOVAS OBRAS Reeleito, Marquinhos lança obras e não quer fazer mudanças no secretariado Prefeito anuncia pacote de obras para o início do segundo mandato e não sinaliza composição com os aliados

21 NOV 2020 - 11h:00 Por Giovanna Dauzacker

Reeleito no último domingo (15), o prefeito de Campo Grande, Marcos Trad, se reuniu com os secretários do atual mandato um dia após a eleição, para alinhar as ações e planos que devem ser colocados em prática nos próximos quatro anos. De acordo com ele, não serão feitas substituições do secretariado na gestão 2021-2024.

Durante a coletiva de imprensa realizada depois do encontro, o administrador municipal afirmou que “só haverá troca se alguém pedir para sair”. Marquinhos destacou também a união e as parcerias administrativas que, segundo ele, o fizeram chegar ao total de votos obtidos, de 52,58%.

Para o novo mandato, o laço político entre o município e a bancada federal ganhou destaque. “Hoje eu liguei para o Dagoberto, que falou com o Nelsinho, e eles vão fazer uma reunião com a bancada, para que eu e a Adriane possamos colocar já, o que queremos para os três primeiros meses de 2021. Todas as metas saíram da população”, afirmou o prefeito.

Entre os planos para os anos seguintes estão o recapeamento do asfalto, que deve ser entregue em bairros distantes do centro da Capital e a reestruturação do cenário econômico pós-pandemia.

Marquinhos, ao comentar sobre erros que cometeu no atual mandato e que não pretende repetir no próximo, disse que vai analisar com mais cuidado e confiar menos cegamente no que apontarem os técnicos. Citou como exemplo o projeto da taxa de lixo, que chegou a ser encaminhado para a Câmara seguindo apenas critérios técnicos e teve que ser retirado depois de protestos da protestos da população e de uma crise política na Câmara. “Agora eu estudo mais o assunto, estou mais atento e faço uma análise muito melhor do que fazia naquele tempo, explicou.

Ainda que não deseje fazer mudanças no primeiro escalão, Marquinhos não estará livre de pressões nesse sentido a partir de sua base na Câmara Municipal. Além disso terá que fazer mudanças, já que pelo menos dois integrantes da administração se elegeram vereadores.