Refis impulsiona arrecadação municipal em julho e agosto Secretário ressalta que mesmo com recolhimento em alta, o final do ano é sempre díficil para a administração municipal

1 SET 2020 - 12h:44 Por Marcus Moura/CBN

O PPI (Programa de Pagamento Incentivado), também conhecido como Refis, fez com que a prefeitura aumentasse a arrecadação do ISS (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza). No mês de julho e agosto, segundo dados da Secretaria de Finanças da Prefeitura, em julho a administração arrecadou R$ 37 milhões, montante 32% maior que no ano passado, quando foram recolhidos R$ 27,9 milhões. Já em agosto, o ISS rendeu R$ 30,9 milhões de reais aos cofres públicos, 2.69% a mais que no mesmo período em 2019.Mesmo com as altas, o secretário de Finanças da Prefeitura, Pedro Pedrossian Neto, ressalta que o último quadrimestre é o pior no quesito arrecadação. Confira: