RCN E CBN EM AÇÃO LIVE 2020 Pronampe e diminuição da tributação da folha são essenciais para microempresas, diz Maílson Para o diretor de operações do Sebrae, Tito Estanqueiro, Maílson da Nóbrega defendeu crédito a classe empresarial

25 AGO 2020 - 19h:50 Por Marcus Moura e Giovanna Dauzacker

Essencial para a retomada da economia, a oferta de crédito para micro e pequenos empresários é ponto importante para o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. A longo prazo, ele defende a criação de um órgão para garantir e conceder crédito a classe, no estilo americano do Small Business Administration.

Questionado pelo diretor de operações do Sebrae, Tito Estanqueiro, sobre qual modelo o Brasil deve adotar para contribuir continuamente com o crescimento da economia, Maílson ofereceu outro cenário, além do a longo prazo.

“Eu acredito que agora de imediato, o Governo Federal acertou em reforçar o Pronampe (Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), mas vejo a excessiva tributação como um problema estrutural a ser corrigido”, ressaltou.

Ele completou dizendo que o alto custo da folha de pagamento é o principal impulsionador da informalidade no país. “O alto custo de se contratar formalmente faz com que o empregador, aquele pequeno empresário, contrate na informalidade, pois não tem como honrar com todos os tributos”, acrescentou.