REFOMA PREVIDENCIÁRIA Reforma da Previdência de MS traz equilíbrio às contas públicas, afirma Longen Projeto foi aprovado em segunda votação, na sessão desta quinta-feira (21) na Assembleia Legislativa

21 MAI 2020 - 12h:14 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra

O projeto de reforma da previdência foi aprovado na manhã desta quinta-feira (21) na Assembleia Legislativa. Entre outros pontos, o projeto unifica a alíquota de contribuição ao sistema previdenciário do Estado em 14%. O presidente da Fiems (Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul), Sérgio Longen, em entrevista à rádio CBN, disse que o projeto pode resultar em um equilíbrio nas contas públicas do Estado e pôr fim à diferença de tratamento entre os servidores.



“Atualmente, há um déficit de R$ 1 bilhão na previdência estadual e, ano após o ano, o Estado – ou seja, nós, contribuintes – precisa desembolsar recursos para suprir esse rombo. Dinheiro que poderia ser aplicado na construção de escolas e de hospitais e em infraestrutura de Mato Grosso do Sul”, ressaltou Sérgio Longen, que também falou sobre o socorro financeiro aos estados e municípios por parte do governo federal e também sobre o trabalho do setor industrial durante a pandemia. Confira.