NOTA OFICIAL Reinaldo Azambuja se pronuncia sobre caso de agressão em Bonito Governador determinou o afastamento imediato dos policiais que agrediram uma mulher na última sexta-feira (20)

23 NOV 2020 - 11h:16 Por Redação CBN

Em nota, o governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, determinou o afastamento imediato dos policiais militares envolvidos no caso de violência registrada no atendimento de ocorrências em Bonito e Bodoquena na última sexta-feira (20).

Segundo Reinaldo Azambuja, ainda que tenha havido ocorrência de desacato e agressões aos policiais, são inadmissíveis a violência extrema e a conduta empregada na ação policial nestes casos, que já estão sob rigorosa investigação, em Inquérito Policial Militar (IPM).

As agressões

O caso ocorreu em Bonito, cidade a 296 km de Campo Grande e segundo a vítima de 44 anos, agredida na delegacia, a confusão começou num restaurante da cidade, no momento em que ela pediu para que a atendente do estabelecimento agilizasse o pedido da refeição para a filha de 3 anos.

Em depoimento à polícia, a vítima disse que a proprietária do restaurante teria ofendido a filha dela, que tem espectro autista. Indignada com a situação, ela foi até a delegacia registrar boletim de ocorrência e durante atendimento, teria se desentendido com os pms, e um deles acabou desferindo socos e chutes, mesmo com a vítima já algemada.

Imagens de câmeras de segurança foram divulgadas neste domingo (22) e mostram o momento em que os policiais militares iniciam as agressões. Os envolvidos foram identificados e a polícia determinou a instauração de um Inquérito para investigar o caso. De acorodo com a PM, o 2º Tenente responsável pelas agressões não teve a identidade revelada, e foi afastado das funções nesta segunda-feira (23).