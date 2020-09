SAÚDE Reinaldo Azambuja testa positivo para covid-19 Governador tem sintomas leves da doença, segundo assessoria

17 SET 2020 - 08h:38 Por Ingrid Rocha/CBN

O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, testou positivo para covid-19, segundo nota divulgada oficialmente no Portal MS nesta quinta-feira (17). O administrador estadual tem sintomas leves da doença e passa bem. Azambuja está em quarentena e vai trabalhar em home office durante este período, ainda de acordo com a nota.