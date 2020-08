121 ANOS Reinaldo destaca controle financeiro e investimentos Governador de Mato Grosso do Sul afirma que governo está fazendo os ajustes necessários para manter estrutura da máquina

25 AGO 2020 - 12h:07 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra CBN

É inegável que a pandemia do novo coronavírus trouxe desafios econômicos para empresas e gestores públicos por conta da diminuição do fluxo de negócios. Nesse contexto, o governador de MS, Reinaldo Azambuja (PSDB), em entrevista à Rádio CBN Campo Grande, nesta terça-feira (25) destacou que a administração adotou medidas "amargas" de controle financeiro para manter a "máquina rodando".

Reinaldo disse que mesmo com a diminuição do ritmo econômico, o governo conseguiu manter os investimentos em setores estratégicos do Estado e da Capital. Em Campo Grande, segundo o governo, foram investidos este ano R$ 1,3 bilhão em obras de infraestrura, habitação e saúde e que existem muitos projetos ainda em fase de licitação para 2020.

O governador também destacou investimentos em outras regiões de Mato Grosso do Sul e lembrou da PPP (Parceria Público e Privada) da Sanesul que será lançada em setembro na Bolsa de Valores e que vai permitir colocar em prática um projeto de mais de R$ 3 bilhões, possibilitando uma cobertura total de saneamento básico em 68 cidades. Azambuja também comentou sobre os desafios da pandemia e política. Acompanhe a entrevista especial em comemoração aos 121 anos de Campo Grande.