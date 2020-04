SAÚDE Governador não descarta Lock Down em Mato Grosso do Sul Se a população não acordar para gravidade da situação, medida pode ser instaurada a qualquer momento

14 ABR 2020 - 11h:32 Por Marcus Moura/CBN

O governador Reinaldo Azambuja disse que não descarta a possibilidade de um isolamento total em Mato Grosso do Sul caso a população não encare com mais seriedade a gravidade da pandemia do novo coronavírus. Ouça abaixo: