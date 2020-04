ESPORTE Reinauguração do Guanandizão não terá jogo da Liga das Nações Pandemia da covid-19 inviabilizou a realização de etapa da competição, mas Fundesporte garante que relação com a Federação Internacional de Voleibol pode gerar bons frutos no futuro

24 ABR 2020 - 11h:39 Por Isabelly Melo

Com a pandemia do novo coronavírus a Federação Internacional de Voleibol (FIVB) decidiu cancelar os jogos da Liga das Nações, que até então seria a atração principal da reabertura do Ginásio Avelino dos Reis, o Guanandizão.

Mesmo com a negativa, o diretor presidente da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) Marcelo Miranda, revelou que a relação estabelecida com a FIVB pode gerar bons frutos no futuro. Confira:

Marcelo ainda garantiu que a obra do Guanandizão está dentro do prazo previsto, e que o templo espotivo da capital e de todo o Esado será entregue no prazo previsto, em junho deste ano.