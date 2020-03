EFEITO CORONA Reintegração de posse só após a pandemia, requer Defensoria Pedido enviado ao Tribunal de Justiça do Estado quer que reintegrações sejam adiadas

26 MAR 2020 - 13h:14 Por Marcus Moura/CBN

Para evitar a possibilidade de uma disseminação mais ampla do novo coronavírus, a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul pediu ao Tribunal de Justiça que sejam suspensas as reintegrações de posse no Estado até depois da pandemia da COVID-19. Confira no boletim abaixo: