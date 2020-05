AGRONEGÓCIO Relação de troca entre suíno e milho apresenta melhora em MS Em abril, cada quilo do animal vivo possibilitou a compra de cerca de 6,8 kg no cereal

26 MAI 2020 - 14h:32 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

Mesmo com a alta no custo de produção para a suinocultura Sul-mato-grossense, a relação de troca entre o quilo do suíno vivo e o milho apresentou recuperação de 1,9% em abril.

Segundo informações do Sistema Famasul, cada quilo do animal possibilitou a compra de 6,8kg do cereal no mês.

