ENTREVISTA "Relação entre PSDB e PSD ainda é fria", diz Rocha Presidente do Legislativo avalia como distante relação política entre as siglas

16 DEZ 2019 - 15h:29 Por Redação/CBN

O presidente da câmara municipal, vereador João Rocha (PSDB), foi o entrevistado dessa segunda feira, 16, do programa CBN Campo Grande. Ao jornalista Otávio Neto, ele destacou as ações legislativas que marcaram o ano na câmara municipal, falou também sobre as perspectivas para 2020 e sobre política.

Para João Rocha a relação política entre PSBD e PSD, partido do prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, ainda são bastante iniciais e para que possa haver um casamento nas eleições municipais do ano que vem o presidente considera que é preciso um estreitamento das conversas e da relação política e institucional.